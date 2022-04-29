На заводе «Синтез» от взрыва пострадал работник

В Кургане на заводе «Синтез» от взрыва пострадал один сотрудник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на участке цеха №4 ПАО «Синтез» произошел взрыв, из-за которого пострадал сотрудник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«В момент происшествия рабочий день на предприятии был закончен, большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь. В случае необходимости по заключению врачей он будет перемещен в одну из региональных больниц Тюмени или Челябинска, компания берет на себя все расходы, связанные с лечением», — прокомментировал исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров.

Пострадавшего увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь. Сотрудники службы безопасности предприятия и МЧС по Курганской области оперативно отреагировали на ситуацию. «Сейчас комиссия проводит внутреннее расследование, причины происшедшего устанавливаются. Угрозы экологической безопасности нет», — уточнили в пресс-службе.

Ранее информация о взрыве появилась в соцсетях. Очевидцы выложили фото разрушенного здания.