Курганцы сообщают о взрыве на заводе «Синтез»

На курганском заводе произошел взрыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана в соцсетях сообщают о взрыве в цехе на заводе «Синтез». На фото размещенных «ВКонтакте» виден разрушенный цех.

«Говорят, что возможно взорвался цех на Синтезе, где хранился ацетон», — подписано фото в группе «Инцидент | Курган». Рядом с цехом находится пожарный автомобиль и спецтехника. В комментариях к посту курганцы пишут, что погибших в результате инцидента нет. «Мужчина в тяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи», — написала пользователь Лена Елена.

Бывший сотрудник завода «Синтез» уточнил, что на кадрах изображен четвертый цех. Раньше в нем находились приборы под давлением, связанные с воспламеняющимися веществами.

В пресс-службе областного ГУ МЧС URA.RU сообщили, что не комментируют ситуацию. В пресс-службе «Синтеза» в ближайшее время прокомментируют инцидент.

На «Синтезе» ЧП Фото: группа «Инцидент | Курган»