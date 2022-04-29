Курганцы сообщают о взрыве на заводе «Синтез»

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Здание фармацевтического предприятия «Синтез» и «Велфарм». Курган, синтез, фармацевтическое предприятие
На курганском заводе произошел взрыв Фото:

Жители Кургана в соцсетях сообщают о взрыве в цехе на заводе «Синтез». На фото размещенных «ВКонтакте» виден разрушенный цех.

«Говорят, что возможно взорвался цех на Синтезе, где хранился ацетон», — подписано фото в группе «Инцидент | Курган». Рядом с цехом находится пожарный автомобиль и спецтехника. В комментариях к посту курганцы пишут, что погибших в результате инцидента нет. «Мужчина в тяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи», — написала пользователь Лена Елена.

Бывший сотрудник завода «Синтез» уточнил, что на кадрах изображен четвертый цех. Раньше в нем находились приборы под давлением, связанные с воспламеняющимися веществами.

В пресс-службе областного ГУ МЧС URA.RU сообщили, что не комментируют ситуацию. В пресс-службе «Синтеза» в ближайшее время прокомментируют инцидент.

На «Синтезе» ЧП
Фото:

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Жители Кургана в соцсетях сообщают о взрыве в цехе на заводе «Синтез». На фото размещенных «ВКонтакте» виден разрушенный цех. «Говорят, что возможно взорвался цех на Синтезе, где хранился ацетон», — подписано фото в группе «Инцидент | Курган». Рядом с цехом находится пожарный автомобиль и спецтехника. В комментариях к посту курганцы пишут, что погибших в результате инцидента нет. «Мужчина в тяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи», — написала пользователь Лена Елена. Бывший сотрудник завода «Синтез» уточнил, что на кадрах изображен четвертый цех. Раньше в нем находились приборы под давлением, связанные с воспламеняющимися веществами. В пресс-службе областного ГУ МЧС URA.RU сообщили, что не комментируют ситуацию. В пресс-службе «Синтеза» в ближайшее время прокомментируют инцидент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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