Возле Кургана из-за пожаров эвакуировали более тысячи человек

В Курганской области эвакуировали 1270 жителей из населенных пунктов, пострадавших от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области эвакуировали около 1300 жителей из населенных пунктов, пострадавших от крупных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Совместно с сотрудниками МЧС проведена эвакуация более 1270 граждан из населенных пунктов, находящихся под угрозой стихийного бедствия. Для ликвидации последствий ландшафтных пожаров на территории Курганской области было задействовано свыше 470 сотрудников регионального УМВД», — рассказала руководитель пресс-службы Елена Радаева.

В настоящее время на территории садовых товариществ и населенных пунктов, откуда эвакуировали жителей, сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка и имущества граждан. «Из-за масштабного лесного пожара, проходящего в непосредственной близости от проезжей части и сильного задымления дороги федерального значения „Екатеринбург-Шадринск-Курган“, организовано сопровождение спецтехники и транспорта, предназначенного для эвакуации. В настоящее время автоинспекторы продолжают нести службу и будут патрулировать дороги до полной стабилизации обстановки», — отметила Радаева.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ситуации с пожарами в эфире федерального телеканала. Природный пожар представлял угрозу 14 населенным пунктам в трех муниципальных районах. В настоящее время угрозы нет. В регионе сохраняется незначительное задымление, но превышения в воздухе вредных веществ нет, заявлял Шумков.

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