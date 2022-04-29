Курганский губернатор дал интервью по пожарам федеральному каналу

В эфире федерального канала губернатор Вадим Шумков рассказал о ситуации с пожарами в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в эфире федерального канала «Россия 24» о ситуации с пожарами в регионе. Трансляция шла на официальном сайте телеканала.

«Лесной пожар представлял угрозу 14 населенным пунктам в трех муниципальных районах. Сейчас угрозы нет. В регионе сохраняется незначительное задымление. Но превышения в воздухе вредных веществ нет», — сообщил в эфире телеканала шумков. Он также рассказал, что помощь в тушении курганским пожарным оказали коллеги из соседних регионов.

В официальном telegram-канале правительства Курганской области указано, что погорельцам окажут помощь. Сейчас проходит перепись тех, кто потерял жилье. «Скорее всего, поделим на две категории: дачи и дома, где люди проживали постоянно и имели регистрацию. Будет финансовое возмещение через администрацию города. Деньги доведем, людей поддержим, никого не бросим и в Кургане, и по другим муниципальным образованиям тоже — есть сигналы, что еще в двух муниципалитетах огонь повредил дома», — цитирует пресс-служба правительства Шумкова.

Ранее губернатор назвал причины произошедших крупных пожаров в Кетовском районе и Кургане. URA.RU писало, что в дачном поселке «Малиновка», в котором в результате крупного пожара сгорело 55 жилых домов, начали собирать списки пострадавших, чтобы оказать помощь. В регионе объявлен режим ЧС.