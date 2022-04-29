«Синара» отказалась от проекта в Казахстане

29 апреля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

«Синара-Транспортные машины» продала долю в подконтрольном казахском предприятии Анна Майорова Холдинг «Синара-Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») продал 75%-ную долю компании «СТМ-Казахстан». Об этом говорится в консолидированной отчетности компании по итогам 2021 года. «23 сентября 2021 г. была зарегистрирована продажа 75-%ной доли в ТОО «СТМ-Казахстан» третьей стороне за 3 млн тенге», - говорится в заключении аудитора. Из документа следует, что холдинг вошел в этот проект в марте 2021 года. Компания должна была стать сервисным центром СТМ. «Планировалось, что основным видом деятельности предприятия будут являться поставка подвижного состава и путевой техники производства Группы, ее ремонт и сервисное обслуживание, а также инфраструктурные услуги по щебнеочистке, рельсосварке, рельсошлифованию и другие виды работ, связанные с содержанием железнодорожных путей», - указано в отчетности. В пресс-службе СТМ пояснили: казахстанский железнодорожный рынок - одно из ключевых экспортных направлений для холдинга и компания планирует увеличит свое присутствие в стране. Но новая подконтрольная структура за 6 месяцев «не осуществляла значимой операционной деятельности», поэтому было принято управленческое решение изменить формат присутствия в Казахстане. Через свой торговый дом компания напрямую заключила ряд контрактов с местными компаниями. Самым крупным стал договор на поставку 22 электровозов 2ЭС7 производства завода «Уральские локомотивы».



Холдинг «Синара-Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») продал 75%-ную долю компании «СТМ-Казахстан». Об этом говорится в консолидированной отчетности компании по итогам 2021 года. «23 сентября 2021 г. была зарегистрирована продажа 75-%ной доли в ТОО «СТМ-Казахстан» третьей стороне за 3 млн тенге», - говорится в заключении аудитора. Из документа следует, что холдинг вошел в этот проект в марте 2021 года. Компания должна была стать сервисным центром СТМ. «Планировалось, что основным видом деятельности предприятия будут являться поставка подвижного состава и путевой техники производства Группы, ее ремонт и сервисное обслуживание, а также инфраструктурные услуги по щебнеочистке, рельсосварке, рельсошлифованию и другие виды работ, связанные с содержанием железнодорожных путей», - указано в отчетности. В пресс-службе СТМ пояснили: казахстанский железнодорожный рынок - одно из ключевых экспортных направлений для холдинга и компания планирует увеличит свое присутствие в стране. Но новая подконтрольная структура за 6 месяцев «не осуществляла значимой операционной деятельности», поэтому было принято управленческое решение изменить формат присутствия в Казахстане. Через свой торговый дом компания напрямую заключила ряд контрактов с местными компаниями. Самым крупным стал договор на поставку 22 электровозов 2ЭС7 производства завода «Уральские локомотивы».