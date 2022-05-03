Пациентов из ХМАО обеспечат иностранными лекарствами бесплатно

Незаменимость препарата нужно будет доказать, иначе больница или поликлиника выдаст российский аналог Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В ХМАО больные могут бесплатно получить незарегистрированные в России препараты. О том, как это сделать, рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Югры Татьяна Климшина во время онлайн-заседания штаба действий в интересах инвалидов, сообщает корреспондент URA.RU.

«Медицинская организация может адресно помочь каждому нуждающемуся пациенту. Чтобы получить жизненно важный препарат, пациент должен собрать необходимый пакет документов и заявиться в департамент здравоохранения на получение субсидии, согласованной через департамент финансов. Далее депфин доводит средства бюджета до медорганизации, которая, в свою очередь, организует закупку препарата непосредственно для пациента и организует его ввоз в РФ», — уточнила Климшина.

Также она отметила, что региональные медицинские организации уже пользуются этой возможностью и активно заявляются на субсидию: двое детей из ХМАО скоро получат иностранные препараты, а еще одно лечебное учреждение готовит пакет документов, чтобы обеспечить инвалидов не имеющими аналогов в России лекарствами.

Один из участников конференции задал спикеру вопрос о том, что делать тем пациентам, кому прописывают российские аналоги вместо оригинальных лекарств. Климшина ответила, что получить зарубежное лекарство можно: «Но только в том случае, если пациент докажет непереносимость аналога», — добавила чиновница. В департамент здравоохранения ХМАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать информацию о том, что пациенты могут получить зарубежные препараты за счет субсидий. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО будет бесплатно предоставлять лекарства для жителей округа старше 50 лет. Раньше эта категория могла рассчитывать только на возмещение половины стоимости препарата.

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