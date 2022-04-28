28 апреля 2022

В ЯНАО произошло смертельное ДТП. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте Фото:

В Новом Уренгое произошла авария со смертельным исходом. Два человека, ехавшие в легковой машине ВАЗ-2112, погибли до приезда медиков, сообщает Ямал-медиа со ссылкой на местное ГИБДД.

«В ДТП участвовали КамАЗ и ВАЗ-2112. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и оперативно-следственная группа», — передают в региональном СМИ сообщение пресс-службы ОГИБДД по Новому Уренгою.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками профильных ведомств. Редакция URA.RU запросила комментарий, однако, оперативно получить его не удалось.

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В Новом Уренгое произошла авария со смертельным исходом. Два человека, ехавшие в легковой машине ВАЗ-2112, погибли до приезда медиков, сообщает Ямал-медиа со ссылкой на местное ГИБДД. «В ДТП участвовали КамАЗ и ВАЗ-2112. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и оперативно-следственная группа», — передают в региональном СМИ сообщение пресс-службы ОГИБДД по Новому Уренгою. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками профильных ведомств. Редакция URA.RU запросила комментарий, однако, оперативно получить его не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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