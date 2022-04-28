Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое произошла авария со смертельным исходом. Два человека, ехавшие в легковой машине ВАЗ-2112, погибли до приезда медиков, сообщает Ямал-медиа со ссылкой на местное ГИБДД.

«В ДТП участвовали КамАЗ и ВАЗ-2112. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и оперативно-следственная группа», — передают в региональном СМИ сообщение пресс-службы ОГИБДД по Новому Уренгою.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками профильных ведомств. Редакция URA.RU запросила комментарий, однако, оперативно получить его не удалось.