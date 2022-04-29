Самолет канцлера ФРГ Шольца отказался лететь над РФ и Украиной

30 апреля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Самолет Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, лишь бы облететь РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца, совершая полет из Японии в Германию, дабы избежать воздушного пространства России и Украины, пересек Северный полюс. Об этом сообщили в агентстве DPA. По данным сервиса AirNav RadarBox24, самолет канцлера Airbus A350 «Курт Шумахер» пересек полюс около 13.00 по немецкому времени (14.00 мск). Летательный аппарат обогнул Чукотку по территории Аляски, а спустя около 11,5 часов вошел в воздушное пространство Норвегии. Самолет приземлился в Германии спустя более чем 13 часов полета. При этом Олаф Шольц пробыл в Японии около 20 часов. При этом Der Spiegel сообщает, что если бы Шольц летел из Японии в Германию через Россию и Украину, времени на полет ушло бы больше всего на 1 час 20 минут. Что касается перелетов по России, 24 февраля этого года в стране ввели временный запрет на на юг, при этом он должен был закончится 19 апреля. Позже Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга до 25 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находятся в регионах, близких к границам Украины, где с 24 февраля проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца, совершая полет из Японии в Германию, дабы избежать воздушного пространства России и Украины, пересек Северный полюс. Об этом сообщили в агентстве DPA. По данным сервиса AirNav RadarBox24, самолет канцлера Airbus A350 «Курт Шумахер» пересек полюс около 13.00 по немецкому времени (14.00 мск). Летательный аппарат обогнул Чукотку по территории Аляски, а спустя около 11,5 часов вошел в воздушное пространство Норвегии. Самолет приземлился в Германии спустя более чем 13 часов полета. При этом Олаф Шольц пробыл в Японии около 20 часов. При этом Der Spiegel сообщает, что если бы Шольц летел из Японии в Германию через Россию и Украину, времени на полет ушло бы больше всего на 1 час 20 минут. Что касается перелетов по России, 24 февраля этого года в стране ввели временный запрет на на юг, при этом он должен был закончится 19 апреля. Позже Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга до 25 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находятся в регионах, близких к границам Украины, где с 24 февраля проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны.