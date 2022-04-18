Ограничения на полеты в аэропорты юга РФ продлили до конца апреля

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, самолет, рабочий аэропорта
Ограничение на полеты в ряд аэропортов продлили Фото:

Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга и центра РФ. Срок — до 25 апреля.

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — сообщается на сайте Росавиации.

Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 19 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителе Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга и центра РФ. Срок — до 25 апреля. «До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — сообщается на сайте Росавиации. Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 19 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителе Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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