Ограничения на полеты в аэропорты юга РФ продлили до конца апреля

18 апреля 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Ограничение на полеты в ряд аэропортов продлили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга и центра РФ. Срок — до 25 апреля. «До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — сообщается на сайте Росавиации. Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 19 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителе Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга и центра РФ. Срок — до 25 апреля. «До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — сообщается на сайте Росавиации. Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 19 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителе Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.