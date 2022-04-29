В ЯНАО появились роллы в поддержку российской армии

Японская еда, отмеченная буквами Z и V, появилась в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из доставок готовой еды в Салехарде добавила в меню роллы в поддержку российской армии. Так, жители ЯНАО могут приобрести японское блюдо, обозначенное латинскими буквами Z и V, сообщается на сайте компании.

«Почувствуй вкус победы! Наши новые патриотичные роллы Z и V, точно станут вашими любимыми», — с таким слоганом в социальных сетях вышло обновление меню.

Ранее сообщалось,что житель Салехарда украсил свой магазин буквой Z в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. Символы спецоперации — латинские буквы Z и V — россияне заметили на военной технике РФ и начали использовать как знаки поддержки спецоперации.