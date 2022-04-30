ЛДПР предложила отменить выходные в праздники, увеличив отпуска

В ЛДПР предложили отменить в России выходные дни в начале мая и января. В политической организации считают, что россиянам следует оставить только два дня в начале года, а остальные превратить в дополнительный отпуск.
« Мы оставляем всеобщими выходными только 1—2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению. Кто-то отдохнет в январские праздники, как это устроено сейчас, а кто-то — в майские», — передает РИА «Новости» информацию пресс-службы партии.
Как отметили в ЛДПР, данная идея принадлежала умершему 6 апреля лидеру партии Владимиру Жириновскому. «Ведь единые для всей страны январские каникулы имеют серьезные последствия. Это период простоя для предприятий», — сообщили там.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее заявил, что день защитника Отечества должен быть выходным праздничным днем только для военнослужащих. В СССР 23 февраля оставалось рабочим днем для тех, кто не имел отношения к военной службе, отмечает телеканал 360. По словам Лугового, многие военные отмечают именно советский праздник, уточняет «Национальная служба новостей».
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В ЛДПР предложили отменить в России выходные дни в начале мая и января. В политической организации считают, что россиянам следует оставить только два дня в начале года, а остальные превратить в дополнительный отпуск. « Мы оставляем всеобщими выходными только 1—2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению. Кто-то отдохнет в январские праздники, как это устроено сейчас, а кто-то — в майские», — передает РИА «Новости» информацию пресс-службы партии. Как отметили в ЛДПР, данная идея принадлежала умершему 6 апреля лидеру партии Владимиру Жириновскому. «Ведь единые для всей страны январские каникулы имеют серьезные последствия. Это период простоя для предприятий», — сообщили там. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее заявил, что день защитника Отечества должен быть выходным праздничным днем только для военнослужащих. В СССР 23 февраля оставалось рабочим днем для тех, кто не имел отношения к военной службе, отмечает телеканал 360. По словам Лугового, многие военные отмечают именно советский праздник, уточняет «Национальная служба новостей».