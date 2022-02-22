Депутат ГД призвал отменить выходной 23 февраля для части россиян

День защитника Отечества должен быть выходным праздничным днем только для военнослужащих. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
«В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым. На мой взгляд, 23 февраля всегда был и должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса», — сказал Андрей Луговой.
По его словам, многие военные отмечают в этот день советский праздник. «Не случайно уже стало доброй традицией показывать в этот день фильм „Офицеры“. На нем воспитано не одно поколение офицеров и выросли целые военные династии. Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», — добавил депутат. Он напомнил, что название — День защитника Отечества у праздника появилось в 1995 году, с 2002 года этот день стал выходным.
В России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии 23 февраля и является официальным выходным. В СССР день являлся рабочим для всех, за исключением военнослужащих.
День защитника Отечества должен быть выходным праздничным днем только для военнослужащих. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым. На мой взгляд, 23 февраля всегда был и должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса», — сказал Андрей Луговой. По его словам, многие военные отмечают в этот день советский праздник. «Не случайно уже стало доброй традицией показывать в этот день фильм „Офицеры“. На нем воспитано не одно поколение офицеров и выросли целые военные династии. Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», — добавил депутат. Он напомнил, что название — День защитника Отечества у праздника появилось в 1995 году, с 2002 года этот день стал выходным. В России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии 23 февраля и является официальным выходным. В СССР день являлся рабочим для всех, за исключением военнослужащих.