Депутат ГД призвал отменить выходной 23 февраля для части россиян

23 февраля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Раньше 23 февраля отмечали День советской армии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU День защитника Отечества должен быть выходным праздничным днем только для военнослужащих. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым. На мой взгляд, 23 февраля всегда был и должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса», — сказал Андрей Луговой. По его словам, многие военные отмечают в этот день советский праздник. «Не случайно уже стало доброй традицией показывать в этот день фильм „Офицеры“. На нем воспитано не одно поколение офицеров и выросли целые военные династии. Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», — добавил депутат. Он напомнил, что название — День защитника Отечества у праздника появилось в 1995 году, с 2002 года этот день стал выходным. В России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии 23 февраля и является официальным выходным. В СССР день являлся рабочим для всех, за исключением военнослужащих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

День защитника Отечества должен быть выходным праздничным днем только для военнослужащих. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым. На мой взгляд, 23 февраля всегда был и должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса», — сказал Андрей Луговой. По его словам, многие военные отмечают в этот день советский праздник. «Не случайно уже стало доброй традицией показывать в этот день фильм „Офицеры“. На нем воспитано не одно поколение офицеров и выросли целые военные династии. Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», — добавил депутат. Он напомнил, что название — День защитника Отечества у праздника появилось в 1995 году, с 2002 года этот день стал выходным. В России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии 23 февраля и является официальным выходным. В СССР день являлся рабочим для всех, за исключением военнослужащих.