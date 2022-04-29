Прокуратура выяснит детали пожара с погибшими в Мезенском

30 апреля 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

В ведомстве рассказали подробности пожара Фото: Илья Московец © URA.RU Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара в селе Мезенское (Свердловская область), где погибли три человека, в том числе двое детей. По предварительным данным, дом на выходные сняли две семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. «По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре добавляют, что погибшие — 46-летний мужчина, шестилетняя девочка и трехлетний мальчик. Еще пять человек получили ожоги тела — 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, 10-летняя девочка, трехлетний мальчик и годовалая девочка. Самые серьезные травмы получил мужчина — у него диагностировали 40% ожогов тела. Пожар в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга произошел ночью. Его площадь составила 100 квадратных метров. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара в селе Мезенское (Свердловская область), где погибли три человека, в том числе двое детей. По предварительным данным, дом на выходные сняли две семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. «По имеющейся информации, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре добавляют, что погибшие — 46-летний мужчина, шестилетняя девочка и трехлетний мальчик. Еще пять человек получили ожоги тела — 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, 10-летняя девочка, трехлетний мальчик и годовалая девочка. Самые серьезные травмы получил мужчина — у него диагностировали 40% ожогов тела. Пожар в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга произошел ночью. Его площадь составила 100 квадратных метров.