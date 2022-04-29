29 апреля 2022

В пожаре под Екатеринбургом погибли двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле дома по адресу улица Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар на крыше, пожар на кровле, горит кровля
Еще пять человек пострадали от огня Фото:

В селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга на улице Главная сгорел частный дом. При пожаре пострадали пять человек, еще трое погибли, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 03:23 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через семь минут. По прибытию огнеборцы установили, что открытым огнем горит частный деревянный жилой дом и надворные постройки. В течении 40 минут пожар был локализован», — говорится в сообщении спасателей.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в тушении принимали участие три единицы техники и 10 человек. От огня пострадали пять человек, в том числе трое детей. Сейчас они находятся в больнице. Во время проливки и разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела трех погибших, двое из них дети. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели.

Пожар произошел в селе Мезенское
Фото:
Спасател прибыли на место спустя семь минут после звонка
Фото:
В огне погибли три человека
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

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В селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга на улице Главная сгорел частный дом. При пожаре пострадали пять человек, еще трое погибли, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 03:23 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через семь минут. По прибытию огнеборцы установили, что открытым огнем горит частный деревянный жилой дом и надворные постройки. В течении 40 минут пожар был локализован», — говорится в сообщении спасателей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в тушении принимали участие три единицы техники и 10 человек. От огня пострадали пять человек, в том числе трое детей. Сейчас они находятся в больнице. Во время проливки и разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела трех погибших, двое из них дети. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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