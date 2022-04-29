В пожаре под Екатеринбургом погибли двое детей

В селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга на улице Главная сгорел частный дом. При пожаре пострадали пять человек, еще трое погибли, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 03:23 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через семь минут. По прибытию огнеборцы установили, что открытым огнем горит частный деревянный жилой дом и надворные постройки. В течении 40 минут пожар был локализован», — говорится в сообщении спасателей.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в тушении принимали участие три единицы техники и 10 человек. От огня пострадали пять человек, в том числе трое детей. Сейчас они находятся в больнице. Во время проливки и разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела трех погибших, двое из них дети. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели.
Пожар произошел в селе Мезенское
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Спасател прибыли на место спустя семь минут после звонка
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В огне погибли три человека
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.
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В селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга на улице Главная сгорел частный дом. При пожаре пострадали пять человек, еще трое погибли, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 03:23 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через семь минут. По прибытию огнеборцы установили, что открытым огнем горит частный деревянный жилой дом и надворные постройки. В течении 40 минут пожар был локализован», — говорится в сообщении спасателей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в тушении принимали участие три единицы техники и 10 человек. От огня пострадали пять человек, в том числе трое детей. Сейчас они находятся в больнице. Во время проливки и разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела трех погибших, двое из них дети. Причину пожара выясняют пожарные дознаватели. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.