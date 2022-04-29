Жители ВИЗа выступили против незаконной парковки. «Это рейдерский захват»

30 апреля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Жильцы дома на Начдива Васильева пожаловались на строителей, которые несанкционированно начали работы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов Жильцы дома по адресу Начдива Васильева, 14 в Екатеринбурге жалуются на неизвестных, которые начали делать парковку возле дома. Как сообщили URA.RU местные жители, документов на работы у строителей нет. «Идет практически рейдерский захват территории под платную парковку. Наковыряли ям, сейчас устанавливают столбики, приехала машина с щебенкой. Все возмущены, ведь это единственная безопасная дорога от нашего ЖК в сторону Серафимы Дерябиной. Рабочие говорят, что оставят тропинку для пешеходов. Место на парковке будет стоить 3500 в месяц. Не знаем, куда идти и что делать. Они же сейчас сделают парковку, и муниципалитет вполне может задним числом ее легализовать», — рассказала URA.RU местная жительница Анна. Она уже дважды вызывала полицию. После приезда стражей порядка работы приостанавливали, потому что строители не могли предъявить документы. Но как только полицейские уезжали, стройка возобновлялась. По словам собеседницы, курирует строительство парковки мужчина из соседнего дома, но поделиться его контактами женщина не смогла. В УК «Жилстандарт», которая обслуживает указанный дом, в беседе с журналистом URA.RU подтвердили, что не видели разрешающие строительство парковки документы. При этом сделать что-либо управляющая компания не может, потому что часть земли под парковку принадлежит муниципалитету, а другая часть — автозаправке по соседству. Это следует из кадастровой карты. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. Рабочие вырыли ямы для столбиков Фото предоставлено читательницей URA.RU К дому привезли щебенку Фото предоставлено читательницей URA.RU И бетономешалку Фото предоставлено читательницей URA.RU Местные жители возмущены, что останутся без безопасной дороги Фото предоставлено читательницей URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жильцы дома по адресу Начдива Васильева, 14 в Екатеринбурге жалуются на неизвестных, которые начали делать парковку возле дома. Как сообщили URA.RU местные жители, документов на работы у строителей нет. «Идет практически рейдерский захват территории под платную парковку. Наковыряли ям, сейчас устанавливают столбики, приехала машина с щебенкой. Все возмущены, ведь это единственная безопасная дорога от нашего ЖК в сторону Серафимы Дерябиной. Рабочие говорят, что оставят тропинку для пешеходов. Место на парковке будет стоить 3500 в месяц. Не знаем, куда идти и что делать. Они же сейчас сделают парковку, и муниципалитет вполне может задним числом ее легализовать», — рассказала URA.RU местная жительница Анна. Она уже дважды вызывала полицию. После приезда стражей порядка работы приостанавливали, потому что строители не могли предъявить документы. Но как только полицейские уезжали, стройка возобновлялась. По словам собеседницы, курирует строительство парковки мужчина из соседнего дома, но поделиться его контактами женщина не смогла. В УК «Жилстандарт», которая обслуживает указанный дом, в беседе с журналистом URA.RU подтвердили, что не видели разрешающие строительство парковки документы. При этом сделать что-либо управляющая компания не может, потому что часть земли под парковку принадлежит муниципалитету, а другая часть — автозаправке по соседству. Это следует из кадастровой карты. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.