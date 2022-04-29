Типографию «Уральский рабочий» продали в два раза дешевле

30 апреля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Речь идет о здании на Тургенева, 13 в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Типографию «Уральский рабочий», которая находится в Екатеринбурге по адресу Тургенева, 13, продали с торгов в два раза дешевле начальной цены — за 188,7 млн вместо 377,5 млн рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на документы торгов. 3,9 млн акций типографии, которые на 100% принадлежали свердловскому управлению Росимущества, приобрела московская компания «Папирус». По данным сервиса Kartoteka.ru, в прошлом году ее выручка составила 9,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 275,7 млн рублей. Основной вид деятельности компании — дистрибуция в сфере целлюлозно-бумажной продукции. Помимо «Папируса» в торгах планировали участвовать еще две компании — ООО «Урал» и «Регион-центр», но их не допустили к торгам из-за того, что они в срок не отправили задаток. Ранее URA.RU сообщало, почему в Росимуществе решили избавиться от объекта. Типография «Уральский рабочий» была создана в 1926 году. Ее главной задачей были выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Типографию «Уральский рабочий», которая находится в Екатеринбурге по адресу Тургенева, 13, продали с торгов в два раза дешевле начальной цены — за 188,7 млн вместо 377,5 млн рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на документы торгов. 3,9 млн акций типографии, которые на 100% принадлежали свердловскому управлению Росимущества, приобрела московская компания «Папирус». По данным сервиса Kartoteka.ru, в прошлом году ее выручка составила 9,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 275,7 млн рублей. Основной вид деятельности компании — дистрибуция в сфере целлюлозно-бумажной продукции. Помимо «Папируса» в торгах планировали участвовать еще две компании — ООО «Урал» и «Регион-центр», но их не допустили к торгам из-за того, что они в срок не отправили задаток. Ранее URA.RU сообщало, почему в Росимуществе решили избавиться от объекта. Типография «Уральский рабочий» была создана в 1926 году. Ее главной задачей были выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!».