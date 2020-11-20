Власти не раз пытались продать типографию «Уральский рабочий» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на торги акции типографии «Уральский рабочий» в Екатеринбурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Основание проведения торгов — распоряжение Росимущества от 29 октября 2020 года об условиях приватизации акций акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий». Начальная цена имущества — 389,6 млн рублей», — говорится в информационном сообщении о продаже акций. Аукцион состоится 22 декабря.

Власти не раз пытались продать типографию «Уральский рабочий». В 2015 году на нее не нашлось покупателей (690 млн рублей). В начале 2020 года типографию пытались продать уже за 402 млн рублей. Аукцион также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Типография «Уральский рабочий» была создана в 1926 году и расположена в центре Екатеринбурга по улице Ленина, 49Б. Ее главной задачей были выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!». Численность работников — 147 человек. В 2020 году «Уральский рабочий» отмечает свое 94-летие.