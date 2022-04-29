По словам очевидцев, на некоторых трассах приходится стоять не один час Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени жители жалуются на километровые пробки перед весенними праздниками. По словам очевидцев, на некоторых трассах приходится стоять несколько часов. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Как утверждают тюменцы, на автодороге Тюмень-Омск образовалась пробка из-за ремонтных работ. «От Тюмени до Богандинки мы еще не доехали, и мы в пути уже больше часа», — прокомментировала очевидец Ксения Усольцева.

Также водители вынуждены стоять на Червишевском тракте. Местные жители предположили, что люди поехали на кладбище в преддверии праздников. «Это все едут на кладбище, почистить могилки после зимы. Во вторник вообще треш будет, родительский день — поминание усопших», — написала пользовательница Татьяна Лобова.