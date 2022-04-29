29 апреля 2022

Тюменцы жалуются на километровые пробки перед праздниками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, машины, пробка, транспорт, автобус, общественный транспорт, движение на дороге, дорога, автомобили, улица республики, автобусы
По словам очевидцев, на некоторых трассах приходится стоять не один час Фото:

В Тюмени жители жалуются на километровые пробки перед весенними праздниками. По словам очевидцев, на некоторых трассах приходится стоять несколько часов. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Как утверждают тюменцы, на автодороге Тюмень-Омск образовалась пробка из-за ремонтных работ. «От Тюмени до Богандинки мы еще не доехали, и мы в пути уже больше часа», — прокомментировала очевидец Ксения Усольцева.

Также водители вынуждены стоять на Червишевском тракте. Местные жители предположили, что люди поехали на кладбище в преддверии праздников. «Это все едут на кладбище, почистить могилки после зимы. Во вторник вообще треш будет, родительский день — поминание усопших», — написала пользовательница Татьяна Лобова.

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В Тюмени жители жалуются на километровые пробки перед весенними праздниками. По словам очевидцев, на некоторых трассах приходится стоять несколько часов. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждают тюменцы, на автодороге Тюмень-Омск образовалась пробка из-за ремонтных работ. «От Тюмени до Богандинки мы еще не доехали, и мы в пути уже больше часа», — прокомментировала очевидец Ксения Усольцева. Также водители вынуждены стоять на Червишевском тракте. Местные жители предположили, что люди поехали на кладбище в преддверии праздников. «Это все едут на кладбище, почистить могилки после зимы. Во вторник вообще треш будет, родительский день — поминание усопших», — написала пользовательница Татьяна Лобова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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