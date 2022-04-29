29 апреля 2022

В Тюмени второй год не могут найти пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома два года назад и не вернулся Фото:

В Тюмени продолжаются поиски мужчины, пропавшего два года назад. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 30 апреля 2020 года. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Королев Дмитрий Алексеевич 30.04.2020 ушел из дома в городе Тюмени. И до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении.

Мужчина был одет в черную толстовку, серые штаны и темно-синие кроссовки. Также на руках у пропавшего есть псориаз. Всех, у кого есть информация о местонахождении Дмитрия, просят звонить в полицию или волонтерам поискового отряда «Белая сова» по телефону 8-932-323-99-11.

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Фото:

В Тюмени продолжаются поиски мужчины, пропавшего два года назад. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 30 апреля 2020 года. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте». «Королев Дмитрий Алексеевич 30.04.2020 ушел из дома в городе Тюмени. И до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении. Мужчина был одет в черную толстовку, серые штаны и темно-синие кроссовки. Также на руках у пропавшего есть псориаз. Всех, у кого есть информация о местонахождении Дмитрия, просят звонить в полицию или волонтерам поискового отряда «Белая сова» по телефону 8-932-323-99-11.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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