Мужчина ушел из дома два года назад и не вернулся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени продолжаются поиски мужчины, пропавшего два года назад. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 30 апреля 2020 года. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Королев Дмитрий Алексеевич 30.04.2020 ушел из дома в городе Тюмени. И до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в сообщении.

Мужчина был одет в черную толстовку, серые штаны и темно-синие кроссовки. Также на руках у пропавшего есть псориаз. Всех, у кого есть информация о местонахождении Дмитрия, просят звонить в полицию или волонтерам поискового отряда «Белая сова» по телефону 8-932-323-99-11.

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