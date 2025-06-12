В Тюмени уровень воды в Туре с начала июня опустился на полметра

Тура достигла отметки шести метров
В Тюмени за сутки уровень воды в Туре упал на шесть сантиметров. По данным на 12 июня, река достигла отметки в 602 сантиметра над нулем поста. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Название гидропоста — Тура — Тюмень. Изменение уровня воды за сутки -6 сантиметров. Уровень воды над нулем поста 602 сантиметра», — указано на сайте сервиса.
В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня — 653 см. С начала июня река обмелела на полметра.
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