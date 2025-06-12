12 июня 2025

В Тюмени уровень воды в Туре с начала июня опустился на полметра

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Тура достигла отметки шести метров
Тура достигла отметки шести метров Фото:

В Тюмени за сутки уровень воды в Туре упал на шесть сантиметров. По данным на 12 июня, река достигла отметки в 602 сантиметра над нулем поста. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Название гидропоста — Тура — Тюмень. Изменение уровня воды за сутки -6 сантиметров. Уровень воды над нулем поста 602 сантиметра», — указано на сайте сервиса.

В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня — 653 см. С начала июня река обмелела на полметра.

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В Тюмени за сутки уровень воды в Туре упал на шесть сантиметров. По данным на 12 июня, река достигла отметки в 602 сантиметра над нулем поста. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Название гидропоста — Тура — Тюмень. Изменение уровня воды за сутки -6 сантиметров. Уровень воды над нулем поста 602 сантиметра», — указано на сайте сервиса. В этом году самый высокий уровень воды в Туре был зафиксирован 1 июня — 653 см. С начала июня река обмелела на полметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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