В Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок

П словам очевидцев, у погибшего мальчика есть брат близнец
В Тюмени на Московском тракте произошла страшная трагедия — из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок, сообщают очевидцы. По их словам, малыш скончался на месте до приезда скорой помощи.
«Двухлетний малыш выпал из окна шестого этажа на Московском тракте. Ребенок скончался на месте», — пишут тюменцы в telegram-канале «Тюмень №1».
В telegram-канале «ЧС Тюмень» очевидцы уточняют, что у мальчика был брат близнец. По их словам, второй ребенок жив.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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