В Свердловской области нашли убитой сотрудницу полиции. Она находилась в декрете

30 апреля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

О пропаже женщины сообщили ее родители, когда та не вернулась домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижних Сергах нашли тело 32-летней сотрудницы службы участковых уполномоченных, которая находилась в декрете. Она пошла на рыбалку и не вернулась, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В Свердловской области действительно трагически погибла не при исполнении должностных обязанностей сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег, находившаяся в декретном отпуске. ЧП произошло с 29 на 30 апреля. Тревожное сообщение о нем в дежурную часть полиции поступило от матери не вернувшейся домой женщины, 1990 года рождения. Около восьми вечера 29 апреля она отправилась на рыбалку на местную реку Бисерть. Через некоторое время ее родные, обеспокоенные тем, что дочь долго не выходит на связь, обратились за помощью по месту ее службы. В ходе поисковых мероприятий примерно в половине первого ночи 30 апреля представители ОВД обнаружили тело пропавшей коллеги. Оно находилось на берегу водоема с признаками насильственной смерти, в одном километре от поселка Первомайский, где проживала женщина», — сообщил полковник Горелых. Сыщики уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастных к ЧП. В Нижние Серги для выяснения обстоятельств направлена группа опытных специалистов из разных подразделений ГУ МВД области, они отрабатывают всевозможные версии. «По ряду признаков преступление может носить бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные используют полиграф, проверяют алиби лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. Наши партнеры уже приступили к работе», — добавляет Горелых. В следственном управлении СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга добавляет, что проведен осмотр места происшествия и назначен комплекс экспертиз. Валерий Горелых пообещал дополнительно проинформировать общественность о новых подробностях смерти сотрудницы полиции, когда преступление будет раскрыто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Нижних Сергах нашли тело 32-летней сотрудницы службы участковых уполномоченных, которая находилась в декрете. Она пошла на рыбалку и не вернулась, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В Свердловской области действительно трагически погибла не при исполнении должностных обязанностей сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег, находившаяся в декретном отпуске. ЧП произошло с 29 на 30 апреля. Тревожное сообщение о нем в дежурную часть полиции поступило от матери не вернувшейся домой женщины, 1990 года рождения. Около восьми вечера 29 апреля она отправилась на рыбалку на местную реку Бисерть. Через некоторое время ее родные, обеспокоенные тем, что дочь долго не выходит на связь, обратились за помощью по месту ее службы. В ходе поисковых мероприятий примерно в половине первого ночи 30 апреля представители ОВД обнаружили тело пропавшей коллеги. Оно находилось на берегу водоема с признаками насильственной смерти, в одном километре от поселка Первомайский, где проживала женщина», — сообщил полковник Горелых. Сыщики уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастных к ЧП. В Нижние Серги для выяснения обстоятельств направлена группа опытных специалистов из разных подразделений ГУ МВД области, они отрабатывают всевозможные версии. «По ряду признаков преступление может носить бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные используют полиграф, проверяют алиби лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. Наши партнеры уже приступили к работе», — добавляет Горелых. В следственном управлении СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга добавляет, что проведен осмотр места происшествия и назначен комплекс экспертиз. Валерий Горелых пообещал дополнительно проинформировать общественность о новых подробностях смерти сотрудницы полиции, когда преступление будет раскрыто.