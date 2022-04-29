Двадцать восемь тысяч жителей ХМАО стали невыездными

30 апреля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

28 тыс. жителей ХМАО в настоящее время ограничены в выезде за границу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ограничение на право выезда за границу действует в отношении двадцати восьми тысяч жителей ХМАО. Об этом сообщило окружное управление Федеральной службы судебных приставов на сайте «В настоящее время, вынесенные сотрудниками ведомства постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны действуют в отношении 28 тысяч жителей округа. Среди них 4 тысячи „невыездных“ должников по алиментным обязательствам», — сообщается на сайте ФССП. Согласно действующему законодательству, гражданин ограничивается в праве выезда за рубеж в случаях имеющихся у него задолженностей по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. Снять ограничение на выезд можно в случае погашения задолженности, либо при достигнутом обоюдном соглашении между должником и взыскателем, подтвержденным заявлением последнего. Ранее URA.RU рассказало о взыскании крупного штрафа с судебного пристава. Пристав была признана виновной в превышении должностных полномочий. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ограничение на право выезда за границу действует в отношении двадцати восьми тысяч жителей ХМАО. Об этом сообщило окружное управление Федеральной службы судебных приставов на сайте «В настоящее время, вынесенные сотрудниками ведомства постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны действуют в отношении 28 тысяч жителей округа. Среди них 4 тысячи „невыездных“ должников по алиментным обязательствам», — сообщается на сайте ФССП. Согласно действующему законодательству, гражданин ограничивается в праве выезда за рубеж в случаях имеющихся у него задолженностей по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. Снять ограничение на выезд можно в случае погашения задолженности, либо при достигнутом обоюдном соглашении между должником и взыскателем, подтвержденным заявлением последнего. Ранее URA.RU рассказало о взыскании крупного штрафа с судебного пристава. Пристав была признана виновной в превышении должностных полномочий.