21 февраля 2022
18 февраля 2022

В ХМАО с пристава взыскали 8 млн рублей за превышение полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее суд назначил ей наказание в виде штрафа Фото:

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура взыскала восемь миллионов рублей с судебного пристава Натальи Штангей, которая была признана виновной в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«По иску прокурора в доход государства взыскана сумма ущерба на сумму более 8 миллионов рублей. Основанием для обращения в суд послужил приговор суда, которым бывший старший судебный пристав территориального отдела УФССП по ХМАО — Югре признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали в ведомстве.

Суд установил, что осужденная с 2016 года по 2018, являясь старшим приставом, не производила регистрацию исполнительных документов о взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях. В результате деньги не были взысканы, а ущерб бюджету составил восемь миллионов рублей, которые и были заявлены в иске. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что с дорожника из ХМАО взыскали сотни тысяч рублей за откаты. С сотрудника «Управления автомобильных дорог» Дмитрия Гавшина взыскано 300 тысяч рублей, ранее чиновник признан виновным в получении взятки от бизнесмена, который занимался починкой автомобилей.

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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура взыскала восемь миллионов рублей с судебного пристава Натальи Штангей, которая была признана виновной в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «По иску прокурора в доход государства взыскана сумма ущерба на сумму более 8 миллионов рублей. Основанием для обращения в суд послужил приговор суда, которым бывший старший судебный пристав территориального отдела УФССП по ХМАО — Югре признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали в ведомстве. Суд установил, что осужденная с 2016 года по 2018, являясь старшим приставом, не производила регистрацию исполнительных документов о взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях. В результате деньги не были взысканы, а ущерб бюджету составил восемь миллионов рублей, которые и были заявлены в иске. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что с дорожника из ХМАО взыскали сотни тысяч рублей за откаты. С сотрудника «Управления автомобильных дорог» Дмитрия Гавшина взыскано 300 тысяч рублей, ранее чиновник признан виновным в получении взятки от бизнесмена, который занимался починкой автомобилей.
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