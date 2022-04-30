Российские олигархи начали избавляться от жилья в Лондоне

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Вальдемар Райзвих, вилла райзвих
Российские олигархи хотят поменять дома в Лондон на недвижимость в Дубае Фото:
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Российские олигархи пытаются обменять свои дома в Лондоне на жилье в Дубае. Об этом сообщает агентство Financial Times.

«За последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов. Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании», — пишет Financial Times.

Персональные санкции против российских олигархов ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Великобритании арестовали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи «Мотив» в Уральском федеральном округе Виталию Кочеткову.

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Российские олигархи пытаются обменять свои дома в Лондоне на жилье в Дубае. Об этом сообщает агентство Financial Times. «За последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов. Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании», — пишет Financial Times. Персональные санкции против российских олигархов ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Великобритании арестовали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи «Мотив» в Уральском федеральном округе Виталию Кочеткову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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