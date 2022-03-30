FT: суперъяхту уральского бизнесмена задержали в Британии

30 марта 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

В Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив». Об этом сообщает издание Financial Times. «Захваченная в Лондоне российская суперъяхта принадлежит основателю „Мотив Телеком“», — информирует издание со ссылкой на документы. Отмечается, что Кочеткову принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании. Ранее интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию территории.