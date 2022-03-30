FT: суперъяхту уральского бизнесмена задержали в Британии

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Яхта принадлежит основателю оператора связи «Мотив», сообщает издание Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив». Об этом сообщает издание Financial Times.

«Захваченная в Лондоне российская суперъяхта принадлежит основателю „Мотив Телеком“», — информирует издание со ссылкой на документы. Отмечается, что Кочеткову принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании.

Ранее интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию территории.

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В Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив». Об этом сообщает издание Financial Times. «Захваченная в Лондоне российская суперъяхта принадлежит основателю „Мотив Телеком“», — информирует издание со ссылкой на документы. Отмечается, что Кочеткову принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании. Ранее интернет-издание Independent сообщило, что власти США объявили охоту на яхты российских олигархов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российские олигархи пытаются спасти свои яхты, уводя их в Черное море. Жесткие санкции по отношению к РФ со стороны США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию, но не оккупацию территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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