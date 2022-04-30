Из Красноярска в Курган летит самолет-амфибия для тушения пожаров

В Курган прилетит самолет — амфибия МЧС для тушения пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область из Красноярска прилетит самолет-амфибия МЧС России для помощи в тушении ландшафтных пожаров. Об этом сообщается в официальном сообществе «Правительство Курганской области» во «ВКонтакте».

«В Курган летит самолет-амфибия Бе-200 ЧС МЧС России. Прибытие самолета Красноярского комплексного авиационно — спасательного центра в аэропорт Кургана планируется сегодня ночью», — написано в информации, со ссылкой на сообщение МЧС России по Курганской области.

Самолет — амфибия обладает возможностью взлета и посадки на землю и воду. Заправляться водой самолет может как на аэродроме, так и над водой во время движения (скользя по воде). На скорости до 190 км/ч самолет может набрать 12 тонн воды за 12 секунд. Максимально в этом режиме он может набрать 43 тонны воды.

Ранее URA.RU сообщало о серии крупных ландшафтных пожарах в Курганской области. Пожары произошли в садоводстве «Малиновка» и в деревне Моревское в Варгашинском районе. Также в районе дачного кооператива «Нива» недалеко от шоссе Тюнина.