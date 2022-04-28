Серию крупных пожаров в Курганской области удалось локализовать

Часть крупных пожаров в кургане удалось локализовать силами МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупные пожары в Варгашинском районе (Курганская область) и садоводческом товариществе «Малиновка» удалось локализовать. Такие данные были опубликованы в восемь вечера 28 апреля на сайте регионального МЧС.

«В 20 часов 10 минут пожар в п. Моревское по ул. Центральная локализован на площади 1000 квадратных метров (открытым огнем были охвачены 6 домов и надворных построек), в СНТ „Малиновка“ в 20 часов 40 минут на общей площади 7 000 квадратных метров (на 55 участках)», — говорится в сообщении.

На данный момент известно о 500 эвакуированных. Большая часть из них размещены у родственников. Две городские гостиницы и один загородный лагерь были специально переоборудованы и теперь тоже готовы к приему нуждающихся. В операции по ликвидации очагов возгорания в Кургане принимают участие порядка 300 человек и около сотни единиц техники. В том числе вертолет, два пожарных поезда и инженерная машина.

За ходом развития событий внимательно следят корреспонденты URA.RU. Так во время крупного пожара в Варгашинском районе по версии источника мог погибнуть человек, обстоятельства происшествия выясняются. Из-за задымления на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено движение. А чуть ранее Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал граждан «включить разум» и ничего не жечь.