В Свердловской области горит свалка с остатками пилорам

01 мая 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

В селе Деево загорелись пилорамы посреди поля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недалеко от Алапаевска (Свердловская область) в селе Деево вспыхнули отходы пиломатериалов, находящиеся рядом с лесом и жилыми домами. Об этом сообщают очевидцы. «Кто-то сознательно выгрузил его [горбыль], и просто поджег. Вот такая картина рядом с деревней Деево. Горящий горбыль может привести к большим пожарам на поле и в лесу. Его можно было отдать людям для топки печи», — сообщает очевидец изданию «Вечерние ведомости». В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ. Ранее мы рассказывали о мощном пожаре, из-за которого перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Также URA.RU сообщало о возгораниях на 20 гектарах в Свердловской области. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Недалеко от Алапаевска (Свердловская область) в селе Деево вспыхнули отходы пиломатериалов, находящиеся рядом с лесом и жилыми домами. Об этом сообщают очевидцы. «Кто-то сознательно выгрузил его [горбыль], и просто поджег. Вот такая картина рядом с деревней Деево. Горящий горбыль может привести к большим пожарам на поле и в лесу. Его можно было отдать людям для топки печи», — сообщает очевидец изданию «Вечерние ведомости». В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ. Ранее мы рассказывали о мощном пожаре, из-за которого перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Также URA.RU сообщало о возгораниях на 20 гектарах в Свердловской области.