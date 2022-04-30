30 апреля 2022

В Свердловской области горит свалка с остатками пилорам

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, пожар, пожар в поле, горит трава, огонь
В селе Деево загорелись пилорамы посреди поля (архивное фото) Фото:

Недалеко от Алапаевска (Свердловская область) в селе Деево вспыхнули отходы пиломатериалов, находящиеся рядом с лесом и жилыми домами. Об этом сообщают очевидцы.

«Кто-то сознательно выгрузил его [горбыль], и просто поджег. Вот такая картина рядом с деревней Деево. Горящий горбыль может привести к большим пожарам на поле и в лесу. Его можно было отдать людям для топки печи», — сообщает очевидец изданию «Вечерние ведомости».

В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ.

Ранее мы рассказывали о мощном пожаре, из-за которого перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Также URA.RU сообщало о возгораниях на 20 гектарах в Свердловской области.

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Недалеко от Алапаевска (Свердловская область) в селе Деево вспыхнули отходы пиломатериалов, находящиеся рядом с лесом и жилыми домами. Об этом сообщают очевидцы. «Кто-то сознательно выгрузил его [горбыль], и просто поджег. Вот такая картина рядом с деревней Деево. Горящий горбыль может привести к большим пожарам на поле и в лесу. Его можно было отдать людям для топки печи», — сообщает очевидец изданию «Вечерние ведомости». В Свердловской области с 30 апреля действует противопожарный режим. Данное постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ запрещает использование открытого огня, сжигание мусора и проведения пожароопасных работ. Ранее мы рассказывали о мощном пожаре, из-за которого перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Также URA.RU сообщало о возгораниях на 20 гектарах в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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