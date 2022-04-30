В Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм COVID-19

01 мая 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

«Стелс-омикрон» является самым заразным вариантом COVID-19 за всю пандемию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что „стелс-омикрон“ является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — заявил Хафизов в беседе с ТАСС. Ученый отметил, что подлиний ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявлено, и на данный момент в большинстве стран они встречаются достаточно редко. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации новой коронавирусной инфекции не закончатся на «омикроне», ведь появление новых штаммов — естественный процесс развития любого вируса. По словам специалиста, новый штамм может появиться даже из-за первоначального вируса, положившего начало пандемии, передает MK.RU . В начале апреля ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE. При этом, по данным Роспотребнадзора, в настоящий момент в РФ пока не зафиксировано новых вариантов коронавируса. Доминирующим является подвил «стелс-омикрон», на него приходится порядка 80% всех заражений COVID-19, дополняет телеканал 360. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что „стелс-омикрон“ является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — заявил Хафизов в беседе с ТАСС. Ученый отметил, что подлиний ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявлено, и на данный момент в большинстве стран они встречаются достаточно редко. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации новой коронавирусной инфекции не закончатся на «омикроне», ведь появление новых штаммов — естественный процесс развития любого вируса. По словам специалиста, новый штамм может появиться даже из-за первоначального вируса, положившего начало пандемии, передает MK.RU. В начале апреля ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о распространении нового штамма коронавируса XE. При этом, по данным Роспотребнадзора, в настоящий момент в РФ пока не зафиксировано новых вариантов коронавируса. Доминирующим является подвил «стелс-омикрон», на него приходится порядка 80% всех заражений COVID-19, дополняет телеканал 360.