30 апреля 2022
29 апреля 2022

Пермский экс-депутат, избивший DJ Smash, устроил дебош в баре

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу об избиении DJ Smash. Пермь , телепнев александр
Пермский экс-депутат устроил дебош из-за музыки DJ Smash Фото:
новость из сюжета
Избиение Dj Smash в пермском клубе

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный ранее за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), устроил дебош в баре из-за музыки DJ Smash, которую включили в заведении. Об этом сообщает портал «Новости Перми».

«Александр Телепнев находился в баре „Наташа“, и, когда прозвучала композиция DJ Smash, он начал кидать в сторону барной стойки различные предметы, одним из которых оказался стул», — рассказал «Новости Пермь» источник в правоохранительных органах.

В результате происшествия есть пострадавшие. Одному из посетителей брошенный стул попал в затылок. В бармена заведения попали осколки стекла. В настоящее время написано заявление в полицию. По факту происшествия будет проводиться проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что драка между популярным российским музыкантом Андреем Ширманом, известном как DJ Smash и экс-депутатом произошла в феврале 2018 года. Телепнев отдыхал в клубе «Дом культуры» вместе со своим приятелем Сергеем Ванкевичем. После того как пьяный Ванкевич потребовал от артиста сделать селфи, завязалась потасовка, к которой подключился Александр Телепнев. В результате артист был госпитализирован со сломанной челюстью и рядом других травм.

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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный ранее за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), устроил дебош в баре из-за музыки DJ Smash, которую включили в заведении. Об этом сообщает портал «Новости Перми». «Александр Телепнев находился в баре „Наташа“, и, когда прозвучала композиция DJ Smash, он начал кидать в сторону барной стойки различные предметы, одним из которых оказался стул», — рассказал «Новости Пермь» источник в правоохранительных органах. В результате происшествия есть пострадавшие. Одному из посетителей брошенный стул попал в затылок. В бармена заведения попали осколки стекла. В настоящее время написано заявление в полицию. По факту происшествия будет проводиться проверка. Ранее URA.RU сообщало, что драка между популярным российским музыкантом Андреем Ширманом, известном как DJ Smash и экс-депутатом произошла в феврале 2018 года. Телепнев отдыхал в клубе «Дом культуры» вместе со своим приятелем Сергеем Ванкевичем. После того как пьяный Ванкевич потребовал от артиста сделать селфи, завязалась потасовка, к которой подключился Александр Телепнев. В результате артист был госпитализирован со сломанной челюстью и рядом других травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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