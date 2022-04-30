Пермский экс-депутат, избивший DJ Smash, устроил дебош в баре

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный ранее за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), устроил дебош в баре из-за музыки DJ Smash, которую включили в заведении. Об этом сообщает портал «Новости Перми».
«Александр Телепнев находился в баре „Наташа“, и, когда прозвучала композиция DJ Smash, он начал кидать в сторону барной стойки различные предметы, одним из которых оказался стул», — рассказал «Новости Пермь» источник в правоохранительных органах.
В результате происшествия есть пострадавшие. Одному из посетителей брошенный стул попал в затылок. В бармена заведения попали осколки стекла. В настоящее время написано заявление в полицию. По факту происшествия будет проводиться проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что драка между популярным российским музыкантом Андреем Ширманом, известном как DJ Smash и экс-депутатом произошла в феврале 2018 года. Телепнев отдыхал в клубе «Дом культуры» вместе со своим приятелем Сергеем Ванкевичем. После того как пьяный Ванкевич потребовал от артиста сделать селфи, завязалась потасовка, к которой подключился Александр Телепнев. В результате артист был госпитализирован со сломанной челюстью и рядом других травм.
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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный ранее за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), устроил дебош в баре из-за музыки DJ Smash, которую включили в заведении. Об этом сообщает портал «Новости Перми». «Александр Телепнев находился в баре „Наташа“, и, когда прозвучала композиция DJ Smash, он начал кидать в сторону барной стойки различные предметы, одним из которых оказался стул», — рассказал «Новости Пермь» источник в правоохранительных органах. В результате происшествия есть пострадавшие. Одному из посетителей брошенный стул попал в затылок. В бармена заведения попали осколки стекла. В настоящее время написано заявление в полицию. По факту происшествия будет проводиться проверка. Ранее URA.RU сообщало, что драка между популярным российским музыкантом Андреем Ширманом, известном как DJ Smash и экс-депутатом произошла в феврале 2018 года. Телепнев отдыхал в клубе «Дом культуры» вместе со своим приятелем Сергеем Ванкевичем. После того как пьяный Ванкевич потребовал от артиста сделать селфи, завязалась потасовка, к которой подключился Александр Телепнев. В результате артист был госпитализирован со сломанной челюстью и рядом других травм.