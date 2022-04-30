Курганские пожарные отметили вклад простых граждан в тушении огня

Курганцы помогают пожарным тушить огонь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана и дачных поселков добровольно помогают сотрудникам МЧС справиться с огнем. Помощь горожан и жителей дачных поселков пожарные называют существенной. Об этом сообщает сайт чрезвычайного ведомства.

«Всего с начала 2022 года в Курганской области подразделения добровольной пожарной охраны привлекались на тушение 106 пожаров, из них 23 техногенных пожара и 83 ландшафтных пожара), силами 200 человек и 4 единиц техники», — сообщает пресс-служба МЧС. 26 апреля жители микрорайона Левашово помогли тушить ландшафтный пожар в сложных погодных условиях. Также 28 апреля владельцы дач в СНТ «Земляничная поляна» помогли пожарным бороться с огнем, который подбирался к домам.

Чаще всего, жители отдаленных поселков первыми реагируют на возгорания и начинают тушить пожар. Несмотря на опасность, граждане добровольно выходят на тушения таких участков, даже при пожарах повышенного ранга.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе из зон пожаров эвакуировали тысячи курганцев. Также в область для помощи в тушении огня прилетел спецборт МЧС.