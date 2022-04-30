Соловьева пригласили в березовую рощу Екатеринбурга. И заодно попросили у него помощи

01 мая 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Местные жители борются против вырубки рощи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Защитники березовой рощи в микрорайоне Краснолесье в Екатерибурге тоже записали видеообращение к Владимиру Соловьеву, который уже несколько дней обвиняет город в чересчур либеральных настроениях. Видео прислали в редакцию URA.RU. «Уважаемый Владимир Рудольфович, мы не согласны с вашими высказываниями про Екатеринбург. У нас прекрасный город с замечательными людьми. Да, у нас есть свои проблемы, как и в любом городе. Например, мы уже четыре года боремся за березовую рощу в Краснолесье. И хотя еще не окончательно победили, роща до сих пор не вырублена, в том числе благодаря поддержке губернатора», — говорится в обращении активистов. Также они пригласили Соловьева на совместную прогулку и попросили его добиться для рощи статуса особо-охраняемой природной территории. Новую порцию критики на столицу Урала Соловьев обрушил в последнем выпуске своей программы «Соловьев LIVE». Он сказал, что для него есть два Екатеринбурга: Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов и Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Защитники березовой рощи в микрорайоне Краснолесье в Екатерибурге тоже записали видеообращение к Владимиру Соловьеву, который уже несколько дней обвиняет город в чересчур либеральных настроениях. Видео прислали в редакцию URA.RU. «Уважаемый Владимир Рудольфович, мы не согласны с вашими высказываниями про Екатеринбург. У нас прекрасный город с замечательными людьми. Да, у нас есть свои проблемы, как и в любом городе. Например, мы уже четыре года боремся за березовую рощу в Краснолесье. И хотя еще не окончательно победили, роща до сих пор не вырублена, в том числе благодаря поддержке губернатора», — говорится в обращении активистов. Также они пригласили Соловьева на совместную прогулку и попросили его добиться для рощи статуса особо-охраняемой природной территории. Новую порцию критики на столицу Урала Соловьев обрушил в последнем выпуске своей программы «Соловьев LIVE». Он сказал, что для него есть два Екатеринбурга: Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов и Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z.