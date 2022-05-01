Соловьев вновь оскорбил Екатеринбург и горожан. «Город бесов, которых рвет и корежит от буквы Z»

01 мая 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев призвал жителей города выбрать сторону Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Журналист Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил жителей города, сообщив, что гнить — это про екатеринбуржцев. Об этом телеведущий заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE». «Для меня есть два Екатеринбурга. Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов. И Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z, которых рвет на части. А вы из какого Екатеринбурга, вы с кем?» — интересуется Соловьев. Ранее URA.RU сообщало, как Соловьев призвал Куйвашева высказать свою позицию о специальной операции, проходящей на территории Украины. Также журналист ответил барду Новикову и экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. А началось все с интервью Соловьева с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, в котором телеведущий назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Журналист Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил жителей города, сообщив, что гнить — это про екатеринбуржцев. Об этом телеведущий заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE». «Для меня есть два Екатеринбурга. Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов. И Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z, которых рвет на части. А вы из какого Екатеринбурга, вы с кем?» — интересуется Соловьев. Ранее URA.RU сообщало, как Соловьев призвал Куйвашева высказать свою позицию о специальной операции, проходящей на территории Украины. Также журналист ответил барду Новикову и экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. А началось все с интервью Соловьева с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, в котором телеведущий назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты.