Соловьев вновь оскорбил Екатеринбург и горожан. «Город бесов, которых рвет и корежит от буквы Z»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев призвал жителей города выбрать сторону Фото:
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Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Журналист Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил жителей города, сообщив, что гнить — это про екатеринбуржцев. Об этом телеведущий заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE».

«Для меня есть два Екатеринбурга. Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов. И Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z, которых рвет на части. А вы из какого Екатеринбурга, вы с кем?» — интересуется Соловьев.

Ранее URA.RU сообщало, как Соловьев призвал Куйвашева высказать свою позицию о специальной операции, проходящей на территории Украины. Также журналист ответил барду Новикову и экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. А началось все с интервью Соловьева с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, в котором телеведущий назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты.

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Журналист Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил жителей города, сообщив, что гнить — это про екатеринбуржцев. Об этом телеведущий заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE». «Для меня есть два Екатеринбурга. Екатеринбург героев, воинов, оружейников, интеллектуалов. И Екатеринбург бесов, которых корежит от буквы Z, которых рвет на части. А вы из какого Екатеринбурга, вы с кем?» — интересуется Соловьев. Ранее URA.RU сообщало, как Соловьев призвал Куйвашева высказать свою позицию о специальной операции, проходящей на территории Украины. Также журналист ответил барду Новикову и экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. А началось все с интервью Соловьева с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, в котором телеведущий назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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