30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Челябинске задержали маоистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт 1 мая. Челябинск
В Челябинске задержали членов маоистской партии Фото:

В Челябинске во время празднования 1 мая задержали маоистов. Одному из них стало плохо, ему потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили на странице челябинской ячейки Российской маоистской партии во ВКонтакте.

«Наших задержали при подходе на митинг профсоюзов за просто так. В интересное время мы живем. У одного из наших приступ. Приехала скорая. Увезли», — указано на странице партии в соцсети.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, у них нет статуса задержанных. Их просто доставили в ближайший райотдел для профилактической беседы.

На праздничный первомайский концерт в парк Гагарина пришло более 10 тысяч человек. В числе участников были депутаты различных уровней, а также представители власти.

Задержанные предпочли скрыть лица.

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В Челябинске во время празднования 1 мая задержали маоистов. Одному из них стало плохо, ему потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили на странице челябинской ячейки Российской маоистской партии во ВКонтакте. «Наших задержали при подходе на митинг профсоюзов за просто так. В интересное время мы живем. У одного из наших приступ. Приехала скорая. Увезли», — указано на странице партии в соцсети. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, у них нет статуса задержанных. Их просто доставили в ближайший райотдел для профилактической беседы. На праздничный первомайский концерт в парк Гагарина пришло более 10 тысяч человек. В числе участников были депутаты различных уровней, а также представители власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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