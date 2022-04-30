30 апреля 2022

На ЕКАДе водитель сбил пьяного пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход переходил дорогу в неположенном месте Фото:

На шестом километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло ДТП с участием 32-летнего пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает официальный telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь по ЕКАД со стороны Новокольцовской дороги в сторону дублера Сибирского тракта, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало про аварию под Каменском-Уральским. Водитель слетел с трассы из-за лопнувшего колеса и врезался в опору ЛЭП.

Пострадавшего отправили в 36 больницу
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На шестом километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло ДТП с участием 32-летнего пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает официальный telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь по ЕКАД со стороны Новокольцовской дороги в сторону дублера Сибирского тракта, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало про аварию под Каменском-Уральским. Водитель слетел с трассы из-за лопнувшего колеса и врезался в опору ЛЭП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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