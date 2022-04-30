На шестом километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло ДТП с участием 32-летнего пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает официальный telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга.
«По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь по ЕКАД со стороны Новокольцовской дороги в сторону дублера Сибирского тракта, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало про аварию под Каменском-Уральским. Водитель слетел с трассы из-за лопнувшего колеса и врезался в опору ЛЭП.
Пострадавшего отправили в 36 больницу
Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга
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На шестом километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло ДТП с участием 32-летнего пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает официальный telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi, двигаясь по ЕКАД со стороны Новокольцовской дороги в сторону дублера Сибирского тракта, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало про аварию под Каменском-Уральским. Водитель слетел с трассы из-за лопнувшего колеса и врезался в опору ЛЭП.