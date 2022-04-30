30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Тюменской области пропал мужчина, уехавший на японской машине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, автодорога, дорога авто, дорога, автомобили
Мужчина уехал на японском автомобиле и не вернулся Фото:

В Ялуторовске ищут мужчину, уехавшего на японском автомобиле. Пропавший сутки не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Молоков Андрей Станиславович 1981 года рождения утром 30 апреля 2022 года уехал в неизвестном направлении. С собой автомобиль Datsun коричневого цвета», — говорится в сообщении.

Последний раз мужчину видели в бордовом свитере, черных ботинках и кроссовках. Любую информацию о местоположении Молокова Андрея можно сообщить на номер 112 или позвонить по телефону горячей линии — 8-800-700-54-52.

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Фото:

В Ялуторовске ищут мужчину, уехавшего на японском автомобиле. Пропавший сутки не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Молоков Андрей Станиславович 1981 года рождения утром 30 апреля 2022 года уехал в неизвестном направлении. С собой автомобиль Datsun коричневого цвета», — говорится в сообщении. Последний раз мужчину видели в бордовом свитере, черных ботинках и кроссовках. Любую информацию о местоположении Молокова Андрея можно сообщить на номер 112 или позвонить по телефону горячей линии — 8-800-700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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