Мужчина уехал на японском автомобиле и не вернулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ялуторовске ищут мужчину, уехавшего на японском автомобиле. Пропавший сутки не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Молоков Андрей Станиславович 1981 года рождения утром 30 апреля 2022 года уехал в неизвестном направлении. С собой автомобиль Datsun коричневого цвета», — говорится в сообщении.

Последний раз мужчину видели в бордовом свитере, черных ботинках и кроссовках. Любую информацию о местоположении Молокова Андрея можно сообщить на номер 112 или позвонить по телефону горячей линии — 8-800-700-54-52.

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