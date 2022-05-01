В МЧС рассказали, как выжить после укуса самого опасного клеща

Экстренное введение иммуноглобулина в первые 72 часа может спасти жизнь человеку, пострадавшему от укуса энцефалитного клеща. Об этом и других методах профилактики вирусов рассказали на официальном сайте МЧС России.
«Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей», — сообщили на сайте ведомства.
Как объяснили в МЧС, надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. При укусе же многое зависит от времени пребывания клеща в теле человека: «Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст», — объяснили авторы.
По данным министерства, из 60 видов клещей, встречающихся в России, наиболее опасными признаны таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus. Именно у них, как у переносчиков вируса весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза, зафиксировано наибольшее эпидемиологическое значение, отметили в МСЧ.
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Экстренное введение иммуноглобулина в первые 72 часа может спасти жизнь человеку, пострадавшему от укуса энцефалитного клеща. Об этом и других методах профилактики вирусов рассказали на официальном сайте МЧС России. «Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей», — сообщили на сайте ведомства. Как объяснили в МЧС, надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. При укусе же многое зависит от времени пребывания клеща в теле человека: «Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст», — объяснили авторы. По данным министерства, из 60 видов клещей, встречающихся в России, наиболее опасными признаны таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus. Именно у них, как у переносчиков вируса весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза, зафиксировано наибольшее эпидемиологическое значение, отметили в МСЧ.