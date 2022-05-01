01 мая 2022

В МЧС рассказали, как выжить после укуса самого опасного клеща

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное кладбище и могила Александра Хабарова. Екатеринбург, осторожно клещи, табличка
Надежной защитой от энцефалита является вакцинопрофилактика, считают в ведомстве Фото:

Экстренное введение иммуноглобулина в первые 72 часа может спасти жизнь человеку, пострадавшему от укуса энцефалитного клеща. Об этом и других методах профилактики вирусов рассказали на официальном сайте МЧС России.

«Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей», — сообщили на сайте ведомства.

Как объяснили в МЧС, надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. При укусе же многое зависит от времени пребывания клеща в теле человека: «Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст», — объяснили авторы.

По данным министерства, из 60 видов клещей, встречающихся в России, наиболее опасными признаны таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus. Именно у них, как у переносчиков вируса весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза, зафиксировано наибольшее эпидемиологическое значение, отметили в МСЧ.

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Экстренное введение иммуноглобулина в первые 72 часа может спасти жизнь человеку, пострадавшему от укуса энцефалитного клеща. Об этом и других методах профилактики вирусов рассказали на официальном сайте МЧС России. «Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей», — сообщили на сайте ведомства. Как объяснили в МЧС, надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. При укусе же многое зависит от времени пребывания клеща в теле человека: «Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст», — объяснили авторы. По данным министерства, из 60 видов клещей, встречающихся в России, наиболее опасными признаны таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus. Именно у них, как у переносчиков вируса весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза, зафиксировано наибольшее эпидемиологическое значение, отметили в МСЧ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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