Биолог Глотов назвал условия для появления новых пандемий

Тяжелым формам инфекций сложно спровоцировать пандемию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вероятность возникновения инфекций, способных привести к пандемии, выше в Азии и Африки, поскольку на этих континентах контактируют больше разных цивилизаций. Об этом URA.RU рассказал завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов.

«Пандемия может прийти отовсюду, особенно там, где больше пересечение всяких сфер деятельности. Почему это приходит из Китая, Азии, Африки? Потому что там больше разных цивилизаций пересекаются. Вероятность мутационных событий там выше», — сказал Олег Глотов.

Ученый подчеркнул, что тяжелым формам инфекций сложно спровоцировать пандемию. «У каждого вируса есть свои плюсы и минусы. Какой-то быстрее распространяется, какой-то более тяжелый. Но тяжелый обычно быстро отмирает, потому что если достаточно быстро изолировать группу больных, то он не передается дальше, поскольку у такого вируса низкая вирулентность (способность провоцировать заболеваемость — ред.). Проблема коронавируса в том, что у него высокая вирулентность», — уточнил он.

Также биолог не исключил, что в будущем возможна пандемия с новым видом коронавируса. «Такое вполне может быть, не исключено. Коронавирусы давно уже были. В предыдущие эпидемии тоже распространялись коронавирусы. Более того, он и у разных животных встречается, поэтому есть возможность за счет этого появиться», — заключил Глотов.