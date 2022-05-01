У Храма-на-Крови в Екатеринбурге появился советский флаг. Видео

02 мая 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

У Храма-на-Крови в Екатеринбурге появились несколько флагов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU У Храма-на-Крови в Екатеринбурге появились флаг с Z, флаг ДНР, российский триколор и флаг с символикой Советского союза. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Гуляли около Храма-на-Крови. Заметили, как по ветру развиваются несколько флагов. Был флаг с буквой Z, флаг ДНР, флаг России и знамя с серпом и молотом. Раньше там такого не было», — поделился читатель. Храм на Крови (полное название: Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых) — действующий православный храм, построенный в Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. Храм стал главной туристической достопримечательностью Екатеринбурга, а также главным центром культа святого Николая II и его семьи, привлекающим православных паломников не только из России, но и со всего мира. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

У Храма-на-Крови в Екатеринбурге появились флаг с Z, флаг ДНР, российский триколор и флаг с символикой Советского союза. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Гуляли около Храма-на-Крови. Заметили, как по ветру развиваются несколько флагов. Был флаг с буквой Z, флаг ДНР, флаг России и знамя с серпом и молотом. Раньше там такого не было», — поделился читатель. Храм на Крови (полное название: Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых) — действующий православный храм, построенный в Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. Храм стал главной туристической достопримечательностью Екатеринбурга, а также главным центром культа святого Николая II и его семьи, привлекающим православных паломников не только из России, но и со всего мира.