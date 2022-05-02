Жители Белгорода вновь пожаловались на грохот взрывов

Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов и летающих «светящихся объектах». Предполагается, что в небе вновь работает российская авиация.
Пользователи социальных сетей из Белгорода сообщают о звуках «хлопков», из-за которых срабатывают сигнализации у автомобилей, передает telegram-канал «Военный осведомитель». Предполагается, что в небе работает российская авиация. Также белгородцы заметили летающий «светящийся объект» — вероятно реактивный самолет, предполагают авторы telegram-канала «СИГНАЛ».
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Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов и летающих «светящихся объектах». Предполагается, что в небе вновь работает российская авиация. Пользователи социальных сетей из Белгорода сообщают о звуках «хлопков», из-за которых срабатывают сигнализации у автомобилей, передает telegram-канал «Военный осведомитель». Предполагается, что в небе работает российская авиация. Также белгородцы заметили летающий «светящийся объект» — вероятно реактивный самолет, предполагают авторы telegram-канала «СИГНАЛ». В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах», разбудивших его ночью. Днем он объяснил, что это была не очередная атака со стороны ВСУ, а работа российской военной авиации, передает «Ридус».