02 мая 2022

Жители Белгорода вновь пожаловались на грохот взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
В небе над Белгородом, вероятно, вновь работает российская авиация, сообщает telegram-канал «СИГНАЛ» Фото:

Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов и летающих «светящихся объектах». Предполагается, что в небе вновь работает российская авиация.

Пользователи социальных сетей из Белгорода сообщают о звуках «хлопков», из-за которых срабатывают сигнализации у автомобилей, передает telegram-канал «Военный осведомитель». Предполагается, что в небе работает российская авиация. Также белгородцы заметили летающий «светящийся объект» — вероятно реактивный самолет, предполагают авторы telegram-канала «СИГНАЛ».

В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах», разбудивших его ночью. Днем он объяснил, что это была не очередная атака со стороны ВСУ, а работа российской военной авиации, передает «Ридус».

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов и летающих «светящихся объектах». Предполагается, что в небе вновь работает российская авиация. Пользователи социальных сетей из Белгорода сообщают о звуках «хлопков», из-за которых срабатывают сигнализации у автомобилей, передает telegram-канал «Военный осведомитель». Предполагается, что в небе работает российская авиация. Также белгородцы заметили летающий «светящийся объект» — вероятно реактивный самолет, предполагают авторы telegram-канала «СИГНАЛ». В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах», разбудивших его ночью. Днем он объяснил, что это была не очередная атака со стороны ВСУ, а работа российской военной авиации, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...