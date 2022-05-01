Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»

Проснулся от двух сильных разрывов, однако информации о пострадавших и разрушениях не поступило. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе», — сообщил Гладков.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Он обещал утонить более полную информацию позже.
Ранее Гладков сообщил, что на объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар, в результате пострадал один местный житель. Ему оказывается необходимая помощь.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.
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