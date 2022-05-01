Губернатор Белгородской области сообщил о «двух сильных разрывах»

02 мая 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что по данным соцсетей, уже имеются кадры о вспышках в небе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проснулся от двух сильных разрывов, однако информации о пострадавших и разрушениях не поступило. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе», — сообщил Гладков. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Он обещал утонить более полную информацию позже. Ранее Гладков сообщил, что на объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар, в результате пострадал один местный житель. Ему оказывается необходимая помощь. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Проснулся от двух сильных разрывов, однако информации о пострадавших и разрушениях не поступило. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе», — сообщил Гладков. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Он обещал утонить более полную информацию позже. Ранее Гладков сообщил, что на объекте Министерства обороны РФ под Белгородом начался пожар, в результате пострадал один местный житель. Ему оказывается необходимая помощь. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей.