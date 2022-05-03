В России возбудили уголовные дела против 75 иностранных наемников

В России расследуют уголовные дела в отношении наемников из ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, наемники прибыли на Украину из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран. «Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование „Грузинский национальный легион“, выступил его лидером и вовлек в его деятельность в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. Некоторые их них также сдались и были допрошены следователями», — рассказал Бастрыкин в интервью RT.

По его словам, в данный момент Следственный комитет, на основании данных, полученных от сдавшихся военнопленных, возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников украинской армии. Кроме того, по информации ведомства, в числе военнопленных — пять командиров бригад ВСУ, отметил глава СК.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации Украины. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь республикам Донбасса. По сведениям Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран Запада.