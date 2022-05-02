В Екатеринбурге резко вырос спрос на квартиры в Сочи

Больше 2% екатеринбуржцев хотели бы приобрести недвижимость в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге за полгода резко вырос спрос на покупку недвижимости в Сочи. Об этом сообщили аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость».

«Количество запросов из Екатеринбурга с конца прошлого года выросло на 16,38%», — передает газета «Комсомольская правда» слова аналитиков. Доля потенциальных покупателей недвижимости в Сочи среди екатеринбуржцев составила 2,25%.

Наряду с Екатеринбургом отличился выросшим спросом на недвижимость в Сочи Нижний Новгород. Местные жители почти на 39% чаще стали делать соответствующие запросы. Общий спрос на дома в Сочи в России весной 2022 года вырос почти на 19%. Этот показатель сравнивали с аналогичным периодом в конце 2021 года.