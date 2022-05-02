02 мая 2022

В Екатеринбурге резко вырос спрос на квартиры в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, парк, советская архитектура, курорт, санаторий орджоникидзе
Больше 2% екатеринбуржцев хотели бы приобрести недвижимость в Сочи Фото:

В Екатеринбурге за полгода резко вырос спрос на покупку недвижимости в Сочи. Об этом сообщили аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость».

«Количество запросов из Екатеринбурга с конца прошлого года выросло на 16,38%», — передает газета «Комсомольская правда» слова аналитиков. Доля потенциальных покупателей недвижимости в Сочи среди екатеринбуржцев составила 2,25%.

Наряду с Екатеринбургом отличился выросшим спросом на недвижимость в Сочи Нижний Новгород. Местные жители почти на 39% чаще стали делать соответствующие запросы. Общий спрос на дома в Сочи в России весной 2022 года вырос почти на 19%. Этот показатель сравнивали с аналогичным периодом в конце 2021 года.

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В Екатеринбурге за полгода резко вырос спрос на покупку недвижимости в Сочи. Об этом сообщили аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость». «Количество запросов из Екатеринбурга с конца прошлого года выросло на 16,38%», — передает газета «Комсомольская правда» слова аналитиков. Доля потенциальных покупателей недвижимости в Сочи среди екатеринбуржцев составила 2,25%. Наряду с Екатеринбургом отличился выросшим спросом на недвижимость в Сочи Нижний Новгород. Местные жители почти на 39% чаще стали делать соответствующие запросы. Общий спрос на дома в Сочи в России весной 2022 года вырос почти на 19%. Этот показатель сравнивали с аналогичным периодом в конце 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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