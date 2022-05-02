Более 160 тюменцев останутся без работы в мае

Под сокращение попали 167 жителей Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В мае тюменские работодатели планируют уволить 167 сотрудников. При этом в апреле под сокращение уже попали 25 жителей Тюменской области. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте труда и занятости.

«Организации области подали сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении 25 сотрудников в апреле, 167 — в мае. В организациях, заявивших о высвобождении работников, проводится комплекс мероприятий по оказанию помощи уволенным, а также подбор для них подходящих вариантов работы. Значительная часть предполагаемых к увольнению является работниками организаций, в которых проводятся организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации», — сообщили в ведомстве изданию 72.ру.

В пресс-службу департамента труда и занятости населения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что во втором квартале 2022 года число сокращений в Тюменской области увеличится почти на 65%. Компании планируют уволить 276 сотрудников. При этом в первом квартале 2022 года без работы остались 168 жителей региона.