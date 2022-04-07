07 апреля 2022

В Тюменской области резко вырастет число уволенных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди будут сокращены, однако без работы не останутся Фото:

Во втором квартале 2022 года число сокращений в тюменских компаниях увеличится почти на 65%. Работодатели готовятся уволить 276 человек.

«Тюменские работодатели подали в службу занятости сведения о планируемых во втором квартале сокращениях. Их будет 276. В первом квартале 2022 года было уволено 168 сотрудников компаний», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на данные областного департамента труда и занятости населения.

Как отметил директор ведомства Александр Сидоров, большая часть сокращений — это последствия слияний или разделений организаций. Другими словами, фактически работу люди не потеряют, а просто перейдут в другие компании или подразделения.

Ранее URA.RU писало, что на тюменской кондитерской фабрике «Слада» случился кризис. Предприятию пришлось вводить простой из-за нехватки сырья, а после работать лишь на 45% своей мощности. Для сохранения рабочих мест на предприятии власти региона приняли ряд оперативных мер.

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Во втором квартале 2022 года число сокращений в тюменских компаниях увеличится почти на 65%. Работодатели готовятся уволить 276 человек. «Тюменские работодатели подали в службу занятости сведения о планируемых во втором квартале сокращениях. Их будет 276. В первом квартале 2022 года было уволено 168 сотрудников компаний», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на данные областного департамента труда и занятости населения. Как отметил директор ведомства Александр Сидоров, большая часть сокращений — это последствия слияний или разделений организаций. Другими словами, фактически работу люди не потеряют, а просто перейдут в другие компании или подразделения. Ранее URA.RU писало, что на тюменской кондитерской фабрике «Слада» случился кризис. Предприятию пришлось вводить простой из-за нехватки сырья, а после работать лишь на 45% своей мощности. Для сохранения рабочих мест на предприятии власти региона приняли ряд оперативных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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