В Тюменской области резко вырастет число уволенных сотрудников

Люди будут сокращены, однако без работы не останутся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во втором квартале 2022 года число сокращений в тюменских компаниях увеличится почти на 65%. Работодатели готовятся уволить 276 человек.

«Тюменские работодатели подали в службу занятости сведения о планируемых во втором квартале сокращениях. Их будет 276. В первом квартале 2022 года было уволено 168 сотрудников компаний», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на данные областного департамента труда и занятости населения.

Как отметил директор ведомства Александр Сидоров, большая часть сокращений — это последствия слияний или разделений организаций. Другими словами, фактически работу люди не потеряют, а просто перейдут в другие компании или подразделения.

Ранее URA.RU писало, что на тюменской кондитерской фабрике «Слада» случился кризис. Предприятию пришлось вводить простой из-за нехватки сырья, а после работать лишь на 45% своей мощности. Для сохранения рабочих мест на предприятии власти региона приняли ряд оперативных мер.