Армия РФ и ДНР используют артиллерию и авиацию, сообщили в Минобороны России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные РФ и Донецкой луганской республики (ДНР) начали уничтожать огневые позиции боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Они [боевики Азова и ВСУ] вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — заявил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев, передает РИА «Новости». Боевики «Азова» и ВСУ воспользовались режимом тишины на заводе и вышли на огневые позиции, заявили в российском министерстве.

Россия с февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия также помогает республикам Донбасса. Ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что Украина нарушила режим тишины у «Азовстали», передает телеканал 360. Минобороны РФ объявило режим тишины и сообщило об отводе подразделений армии на безопасное расстояние. Это было сделано, чтобы мирные граждане уехали с территории комбината. Путин также отменил штурм завода и поручил забаррикадировать территорию, чтобы оттуда не могли выйти засевшие там бойцы, передает «Утро.ру». С «Азовстали» уехали 214 мирных жителей. По данным СМИ, выехали с завода не все мирные граждане.

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