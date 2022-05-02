ДНР: с «Азовстали» вывезли более 200 мирных жителей

Эвакуированных граждан доставили в пункт оказания помощи (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вывезли более 200 мирных жителей. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В течение дня 2 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 33 ребенка», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Эвакуированные люди находятся в пункте оказания помощи, который развернуло МЧС ДНР. В ведомстве также составили списки эвакуированных граждан, отметили в штабе теробороны.

Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах, передает телеканал 360. Ранее стало известно, что территорию завода покинули 100 человек, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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