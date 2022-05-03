Путин обвинил Европу в поддержке преступлений Киева

Члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, чем поддерживают такие действия Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время разговора с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
«[Путиным] обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», — сообщается на сайте Кремля. Западу стоит отказаться от поставок оружия на Украину, чтобы способствовать прекращению преступлений, также говорится в сообщении.
Макрон высказал обеспокоенность по поводу проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин ответил, что ситуация осложняется из-за санкций Запада.
Макрон созвонился с Путиным впервые за месяц. Они разговаривали почти 20 раз с декабря, в том числе восемь раз с начала спецоперации РФ на Украине. Лидеры стран не созванивались с момента провокации в Буче, так как во Франции шли президентские выборы. После этого Макрон выступил за введение санкций против РФ. Ранее Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и пожелал ему успехов.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку.
Члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, чем поддерживают такие действия Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время разговора с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. «[Путиным] обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», — сообщается на сайте Кремля. Западу стоит отказаться от поставок оружия на Украину, чтобы способствовать прекращению преступлений, также говорится в сообщении. Макрон высказал обеспокоенность по поводу проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин ответил, что ситуация осложняется из-за санкций Запада. Макрон созвонился с Путиным впервые за месяц. Они разговаривали почти 20 раз с декабря, в том числе восемь раз с начала спецоперации РФ на Украине. Лидеры стран не созванивались с момента провокации в Буче, так как во Франции шли президентские выборы. После этого Макрон выступил за введение санкций против РФ. Ранее Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и пожелал ему успехов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку.