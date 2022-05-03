Путин обвинил Европу в поддержке преступлений Киева

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, чем поддерживают такие действия Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время разговора с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

«[Путиным] обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», — сообщается на сайте Кремля. Западу стоит отказаться от поставок оружия на Украину, чтобы способствовать прекращению преступлений, также говорится в сообщении.

Макрон высказал обеспокоенность по поводу проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин ответил, что ситуация осложняется из-за санкций Запада.

Макрон созвонился с Путиным впервые за месяц. Они разговаривали почти 20 раз с декабря, в том числе восемь раз с начала спецоперации РФ на Украине. Лидеры стран не созванивались с момента провокации в Буче, так как во Франции шли президентские выборы. После этого Макрон выступил за введение санкций против РФ. Ранее Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и пожелал ему успехов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку.

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