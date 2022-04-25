Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Путин пожелал Макрону успехов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с его переизбранием на посту президента Франции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — заявил Путин в поздравлении. Оно опубликовано на официальном сайте президента РФ.

Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля. Президент страны избирался на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидировал на президентских выборах во Франции с самого начала. Однако он опережал свою соперницу Марин Ле Пен менее чем на 1% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся 24 апреля. Позже французские СМИ, ссылаясь на первые данные с избирательных участков, сообщили, что лидирует Эммануэль Макрон. После объявления результатов несогласные французы начали устраивать акции протеста. На фоне беспорядков полицейские убили двух человек.